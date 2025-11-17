Há 32 anos Portugal tentava apurar-se para o Mundial… nos Estados Unidos da América

Foi a 17 de Novembro de 1993 que a selecção portuguesa de futebol jogou o “tudo ou nada” em relação ao apuramento para o Mundial de 1994, que se iria disputar nos Estados Unidos da América. Contrariamente àquilo que aconteceu ontem, a selecção das Quinas não conseguiu apurar-se para a fase final da competição.

Carlos Queirós mantinha o país em expectativa, não querendo divulgar a equipa se não momentos antes do apito inicial. Portugal enfrentaria Itália, um país que não estava habituada a tanta demora na divulgação do onze inicial.

“Respeitamos e admiramos muito a Itália, a sua equipa técnica, e o modo de organização do futebol transalpino”, assumiu o seleccionador nacional. Curiosamente, Carlos Queirós apontava Roberto Baggio como a estrala italiana. Esse mesmo jogador seria responsável por marcar o golo da vitória italiana, aos 82 minutos, deixando Portugal fora da competição.