António Santa Clara Ramos apitou final do Scandibérico

A Madeira voltou a estar em evidência em mais uma prova internacional de andebol, desta feita no Torneio Scandibérico destinado ao escalão de sub-18 feminino e que contou com as selecções de Portugal, Espanha, Suécia e Noruega.

Em Mêda, cidade do distrito da Guarda, a equipa das Quinas liderada por Sandra Martins Fernandes, treinador do Madeira Andebol SAD, e que contou com a jogadora madeirense Beatriz Barros, veio a terminar no segundo lugar final, depois de ter perdido o derradeiro jogo, com a Espanha por 25-17, e após as vitórias frente à Suécia (24-23) e Noruega (27-24).

Para além da participação de Beatriz Barros na seleção portuguesa sub-18 de destacar a prestação do árbitro madeirense António Santa Clara Ramos. Fazendo dupla com Eduardo Guimarães, o juíz insular esteve em acção ao longo dos vários dias do torneio, começando por dirigir o encontro entre Noruega e da Espanha, na passada quinta-feira que ditou o triunfo das espanhola por 27-25, para depois, no dia seguinte, ter sido o árbitro do jogo entre Espanha- Suécia (33-25). Já ontem e no encontro que veio a ditar o vencedor da edição deste ano do torneio, o Portugal-Espanha, António Santa Clara Ramos e Eduardo Guimarães foram os ‘homens do apito’.

De referir que António Santa Clara Ramos, jovem árbitro madeirense dos quadros da Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol da Madeira, passa, no início deste ano de 2025 a integrar os quadros de árbitros da Federação Europeia de Andebol, integrado no projecto ‘Young Referee Programme’.

Trata-se de uma iniciativa do organismo da modalidade a nível europeu e que dá a possibilidade aos jovens técnicos de arbitragem até aos 28 anos, de poderem posteriormente fazerem parte no quadro principal.