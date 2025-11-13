Mergulhe na magia do Natal com a Casa Santo António

A contagem decrescente já começou. Nas casas madeirenses, o espírito de Natal desperta aos poucos e é no presépio que tudo começa. A tradição renasce no musgo, nas casinhas e no estábulo que acolhe a cena maior desta quadra.

Na Casa Santo António, o encanto está nos materiais que transformam ideias em paisagens de sonho. Entre os itens indispensáveis está o papel Kraft na cor amadeirada, para construir celeiros, estábulos e simular estruturas rochosas com um toque rústico e realista. Mas há também o vieux-cheine, produto versátil que confere cor, textura e profundidade, simulando o tom quente da madeira envelhecida e valorizando cada recanto do presépio.

Visite a Casa Santo António e descubra os materiais que irão dar um toque especial à sua decoração. Dê asas à sua imaginação e torne esta quadra natalícia ainda mais especial.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.