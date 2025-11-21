Ensaio anual da Barragem do Pico da Urze vai condicionar acessos

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), IP-RAM, informa, através de um comunicado nas redes sociais, que a Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), irá cumprir na próxima quarta-feira, 26 de Novembro, a partir das 15 horas, no âmbito do cumprimento do Regulamento de Segurança de Barragens, o ensaio anual de manobra da válvula de descarga de fundo da Barragem do Pico da Urze, situada no Paul da Serra.

Explica que durante a manobra de abertura da válvula será descarregado um caudal “consideravelmente superior ao escoamento habitual na Ribeira do Alecrim (na ordem de alguns milhares de litros por segundo). Nos minutos seguintes à manobra, o caudal descarregado irá atravessar os dois percursos abertos ao público que intersectam a Ribeira do Alecrim, nomeadamente o PR 6.2 Levada do Alecrim e a estrada de acesso ao Rabaçal.”

Por motivos de segurança, a circulação de pessoas e viaturas nestes locais ficará condicionada durante a realização do ensaio e nos minutos posteriores, até que os níveis dos caudais da ribeira regressem à normalidade

Para mitigar eventuais riscos, as equipas da EEM vão estar de vigilância junto a cada um destes acessos. “Prevê-se que o ensaio tenha uma duração total de aproximadamente 45 minutos2, informa.