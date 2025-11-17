O que prometemos, cumprimos

Fez ontem 17 dias que tomei posse como presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Em apenas duas semanas e meia, iniciámos um ciclo novo, de trabalho intenso e de compromissos a serem cumpridos desde o primeiro dia. Não há tempo a perder quando as famílias esperam respostas e quando o Concelho precisa de liderança que faça acontecer.

Nestes dias de enorme responsabilidade, lembrei-me de uma frase que muito aprecio, do Cardeal José Tolentino de Mendonça: “Chegará a oportunidade de compreender que o importante não é apenas narrar a jornada, mas também testemunhar a contribuição de cada passo”. É exatamente isso que sinto neste início de mandato. Cada passo importa. Cada medida conta. E este é um tempo de testemunhar ação, não apenas intenção.

Por isso, avançámos de imediato com o novo Regulamento Municipal de Apoio à Infância. Esta medida não é um gesto político, é um instrumento de justiça social numa pirâmide social de base porque, no meu entender, representa um apoio concreto às famílias que enfrentam mensalidades pesadas nas creches, jardins de infância e pré-escolar.

Criámos um regulamento mais justo, que chegará especialmente às famílias de rendimentos intermédios, tantas vezes excluídas dos apoios tradicionais. Governar, para mim, é também isto: aliviar a vida das pessoas, criar condições para que seja possível viver, trabalhar e criar filhos em Câmara de Lobos com dignidade e segurança.

Mas não ficamos por aqui. Vamos proceder à alteração do regulamento para que inclua as famílias de Câmara de Lobos cujas crianças, por necessidade, frequentam creches noutros concelhos. Não é justo deixá-las sem apoio. Vivem aqui, contribuem aqui, constroem aqui o seu futuro. E terão o mesmo tratamento. Esta correção seguirá em breve para aprovação.

Ao mesmo tempo, nestes primeiros 17 dias, pusemos em marcha os projetos estruturantes que marcarão este mandato. Tal como prometi, governaremos com planeamento e obra. Estamos a desenvolver o Plano Municipal de Mobilidade, que reorganizará acessos, circulação e estacionamento, preparando o concelho para crescer com ordem e modernidade.

Avançámos já com os trabalhos técnicos da nova Praceta do Estreito, que garantirá uma melhoria e aumento de estacionamentos bem como mais espaços urbanos. Era uma necessidade histórica que deixará finalmente de ser adiada. Vamos também projetar a construção e melhoria de acessibilidades no sítio da Casa Caída. E demos início às bases da requalificação integral do Centro de Câmara de Lobos que devolverá o espaço público às pessoas, reforçará o comércio local e renovará a nossa cidade.

Quero também anunciar que já estamos em diálogo como o Governo Regional para avançar com a segunda fase de construção do caminho do sítio da Igreja às Fontes. Estamos no bom caminho e em breve teremos boas notícias. Seguir-se-ão outras. A requalificação do centro da freguesia do Jardim da Serra ou a criação da unidade de proteção civil do Curral das Freiras.

Tudo obras estruturantes que evidentemente não aparecem de um dia para o outro. Começam nos estudos, nos projetos, nas decisões técnicas. Mas o que vos digo é que estão em marcha. E isso faz toda a diferença, porque governar com seriedade é preparar o futuro enquanto se resolve o presente. Nestes primeiros 17 dias, demos passos para cumprirmos os compromissos, criámos soluções e lançámos bases sólidas para o concelho que queremos construir. E este é apenas o início.

Permitam-me retomar a citação de Tolentino de Mendonça, porque ela sintetiza este momento: não basta narrar a jornada. É preciso testemunhar cada passo. E os passos que estamos a dar são claros e orientados para melhorar a vida das nossas famílias.

O que prometemos, cumprimos. E continuaremos a cumprir.

Todos os dias.

Somos Câmara de Lobos!