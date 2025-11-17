Jorge Carvalho eleito por unanimidade presidente da AMRAM

Jorge Carvalho foi eleito presidente do Conselho Executivo da AMRAM (Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira) na reunião da Assembleia Intermunicipal, realizada esta tarde.

A eleição formalizou a passagem de liderança, com Carvalho a suceder a Carlos Teles, que deixa o cargo após o seu mandato à frente da associação. A votação, que teve lugar há instantes, decorreu com a participação dos autarcas municipais, que aprovaram a candidatura. A lista única, dirigida pelo também actual presidente da Câmara Municipal do Funchal, recebeu unanimidade por parte dos autarcas que integram o organismo.

Do acto eleitoral saíram ainda, também de forma unânime, os vogais do Conselho Executivo, a Mesa Intermunicipal e o Conselho Fiscal.

Presidente

Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Vogais do conselho executivo

Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Celso Bettencourt, presidente do executivo de Câmara de lobos, Doroteia Leça, presidente da Câmara Municipal da Calheta e Élia ascensão, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

Mesa intermunicipal

Dinarte Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Santana, Olavo Câmara, presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz e José Carlos Gonçalves, presidente de Câmara Municipal de São Vicente

Conselho fiscal

Hugo Marques presidente da Câmara municipal de Machico, Rui Marques presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol e Jorge Santos presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava

O novo presidente, em declarações após a reunião, afirmou que o objectivo é “representar todos os municípios e todas as populações que integram os municípios da Região Autónoma da Madeira”, defendendo que “todas as questões intermunicipais devem ser aqui abordadas”. Segundo disse, a AMRAM deverá assumir o papel de interlocutor e procurar soluções “para que o desenvolvimento da região possa acontecer de forma harmoniosa em todos os municípios”.