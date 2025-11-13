Jorge Carvalho salienta importância da escrita
O presidente da Câmara Municipal do Funchal salientou, hoje, a importância da escrita e da leitura para a sociedade.
A Biblioteca Municipal do Funchal acolheu, hoje, a apresentação do livro que reúne os textos vencedores do Concurso Literário Maria Aurora, na edição de 2024.
Jorge Carvalho relevou a coragem demonstrada pelos jovens, que tornaram os seus textos públicos neste concurso, numa época em que o anonimato impera nas redes.
" Este concurso é a oportunidade para os nossos jovens poderem assumir esta coragem da partilha e colocar o nome naquilo que pensamos", disse.
Ficou ainda uma palavra de agradecimento às famílias e às escola, que apoiam e motivam os alunos.
Este concurso homenageia Maria Aurora, que foi professora e autora de várias obras, nomeadamente infantis.