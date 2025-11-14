Madeira prevê fechar 2025 com 19 mil cirurgias realizadas

A Região Autónoma da Madeira, através do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), conta fechar o ano de 2025 com um número recorde de produção cirúrgica. Os números foram avançados esta tarde pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que falava à margem de uma visita à Galeria Lourdes. “Vamos atingir quase 19 mil cirurgias este ano. Só no dia 12 deste mês foram realizadas 91 cirurgias”.

O governante fez questão de enaltecer o trabalho de todos os profissionais de saúde envolvidos, mostrando-se satisfeito com o evoluir do Programa de Recuperação de Cirurgias da Madeira, uma iniciativa para reduzir as listas de espera cirúrgica, aproveitando a capacidade instalada e, em alguns casos, recorrendo a produção adicional.

“Os nossos serviços e os nossos profissionais estão a dar uma resposta excepcional àquilo que tem sido o crescendo de solicitações”, disse, destacando o maior número de anestesistas no SESARAM, e a intenção de o Executivo proceder a novas contratações para a área. A resposta tem também evoluído graças aos equipamentos disponíveis.

Miguel Albuquerque falou ainda sobre a deslocação, na próxima semana, a Bruxelas, não apenas para a comemoração dos 30 anos da Conferência dos Presidentes das RUP (CPRUP), mas sobretudo para voltar a reivindicar melhores condições para as ultraperiferias.

Aos jornalistas, o governante madeirense deu nota de um “certo recuo” da Comissão Europeia, manifestado esta semana, explicando que o mesmo vai ao encontro do “diálogo exigido” e também do receio de que “o Parlamento Europeu não aprove o orçamento”. “Na próxima semana, segunda e terça-feira, vamos ter duas agendas de trabalhos intensas, no sentido de fazer valer os nossos argumentos”.