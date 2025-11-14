ERSE coloca em consulta pública novos períodos horários aplicáveis às tarifas de luz

A ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos colocou hoje em consulta pública uma proposta para atualização dos períodos horários aplicáveis às tarifas de eletricidade em Portugal continental, adiantou, numa nota publicada no seu 'site'.

Esta proposta pretende "adequar os períodos horários à evolução dos padrões de consumo e produção elétrica, promovendo uma utilização mais eficiente das redes e uma melhor correspondência entre os períodos horários e o perfil real de utilização do sistema elétrico".

A ERSE acredita que, a prazo, permitirá "reduzir a necessidade de investir nas redes de transporte e de distribuição de energia elétrica, e, com isso, reduzir os custos de redes para todos os consumidores".

O processo acontece num contexto em que 99% dos clientes de baixa tensão normal (BTN) já têm contadores inteligentes, o que permite uma "aplicação potencial dos novos períodos horários por todos os consumidores em BTN".

Segundo a ERSE, a proposta implica, para "os clientes com estruturas tri-horária e tetra-horária, a colocação das horas de ponta sobretudo ao final do dia, eliminando-se as horas de ponta no período da manhã e ao início da tarde".

Já para os clientes na opção bi-horária, "a proposta consiste em atrasar o início do período de fora de vazio em uma hora no ciclo diário", ou seja, início às 09:00 e fim às 23:00 e em meia hora nos dias úteis do ciclo semanal, início às 07:30 e fim às 00:30.

"A proposta mantém as durações diárias atuais dos períodos de ponta, cheias, vazio normal e super vazio, que constam no Regulamento Tarifário do Setor Elétrico, ajustando apenas o início e o fim de cada período à utilização das redes elétricas", destacou.

A ERSE indicou ainda que as propostas apresentadas incluem "um conjunto de simplificações, entre as quais a definição de um ciclo diário uniforme ao longo de todo o ano, sem diferenciação entre hora legal de inverno e de verão, e a manutenção de um único ciclo semanal, acabando assim o ciclo opcional que apenas se aplicava aos clientes de muito alta tensão (MAT), alta tensão (AT) e média tensão (MT)".

O regulador disse também que "cada cliente pode avaliar a proposta de alteração para o seu perfil individual recorrendo a uma das calculadoras desenvolvidas para o efeito".

A consulta pública irá aceitar comentários até 23 de janeiro de 2026.

Após o encerramento desta consulta pública e análise dos contributos, a ERSE irá "aprovar a versão final dos novos períodos horários, que, de acordo com a proposta, nunca entrarão em vigor antes de 01 de janeiro de 2027".