Remuneração bruta total mensal média na RAM aumentou 1,3% para os 1.473 euros

No 3.º trimestre de 2025, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) na Região Autónoma da Madeira "aumentou 1,3%, em comparação com o mesmo período de 2024, situando-se nos 1.473 euros", informa hoje a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que acaba de divulgar os valores provisórios.

As remunerações pagas pelas entidades com sede fiscal na Região Autónoma da Madeira (RAM), incluindo sector público e privado, revelam a regular e a base "registaram subidas de 4,7% e 4,4%, atingindo valores de 1.308 e 1.256 Euros, respetivamente", refere. Esta discrepância de aumentos dos três tipos de remunerações, nomeadamente da bruta total em relação à outras duas, "resulta de uma diferença no momento de pagamento do subsídio de insularidade - componente apenas incluída na remuneração total, atribuída somente no sector público - que em 2024 ocorreu em Setembro, enquanto em 2025 teve lugar, na maior parte dos casos, no mês de Março", explica.

"É de notar que, em Julho e Agosto de 2025, a variação homóloga da remuneração média mensal por trabalhador, fixou-se em 4,9% e 3,8%, respectivamente, variações mais próximas da registada no final do 2.º trimestre deste ano (5,6%)", exemplifica.

Foto DREM

Poder de compra afectado

Em termos reais, "isto é, tendo por referência a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) da Região, observa-se que a remuneração média total por trabalhador diminuiu 1,8%, a remuneração regular cresceu 1,4% e a remuneração base subiu 1,2%, face ao 3.º trimestre de 2024", resume a DREM, sendo que estes resultados compreendem 112 mil de postos de trabalho (+4,7% face ao 3.º trimestre de 2024), "correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações de entidades com sede fiscal na Região Autónoma da Madeira (RAM)".

"Em termos homólogos, destacam-se os aumentos da remuneração total, nas 'Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas' (secção R; +10,7%), nas 'Atividades financeiras e de seguros' (secção K; +9,4%), nas empresas com 10 a 19 trabalhadores (+7,9%), no setor privado (+4,6%), nas empresas do setor transacionável (+8,0%), nas empresas dos 'Serviços financeiros com forte intensidade de conhecimento' (+9,4%) e nas empresas com 'Média tecnologia industrial' (+9,5%)", identifica as que mais saíram a ganhar nesse trimestre. "Destaca-se ainda a diminuição de 8,7% ocorrida nas 'Atividades de saúde humana e apoio social' (secção Q) e o decréscimo de 4,3% no setor público, quebras que estão ambas relacionadas com a questão relativa ao desfasamento do pagamento do subsídio de insularidade entre os anos 2024 e 2025, atrás aludida", justifica.

Finaliza com o facto de no 3.º trimestre de 2025, "a remuneração bruta total mensal média por trabalhador na Região foi de 1.473 euros, o que compara com 1.615 euros observados no País", menos 142 euros. "A variação homóloga, em termos nominais, no País, foi de 5,3% e, em termos reais, de 2,6%".