PJ não encontrou suspeita de crime na morte do turista polaco na Madeira
A Polícia Judiciária efectuou ontem uma inspecção ao cadáver do turista polaco, encontrado na zona da Ribeira Grande, nas Faias, em Santana. Tal como foi noticiado, o homem, de 31 anos, encontrava-se desaparecido na Madeira há uma semana e foi encontrado por um guia madeirense que estava empenhado nas buscas juntamente com uma equipa de resgate privada contratada pela família e amigos da vítima.
Ao DIÁRIO, o director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária, José Matos, confirmou que a PJ não encontrou por ora suspeita de crime neste caso e adiantou que os inspectores já têm na sua posse os pertences de Igor Holewiński, que serão depois entregues à família.
“Não houve intervenção de terceiros. Ele terá escorregado de um sítio bastante enlameado e rochoso”, confirmou.
Encontrado cadáver de turista polaco desaparecido na Madeira há uma semana
Igor Holewiński, o turista de 31 anos que desapareceu na Madeira há uma semana, foi hoje encontrado sem vida.
