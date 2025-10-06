Chegaram a Atenas 161 das 171 pessos hoje expulsas por Israel incluindo Thunberg

O Ministério dos Negócios Estrangeiros grego anunciou que 161 das mais 171 pessoas expulsas de Israel aterraram hoje no aeroporto de Atenas, entre as quais a sueca Greta Thunberg.

Em comunicado, o Ministério indicou que "um voo especial de repatriamento" aterrou em Atenas, com "os 27 cidadãos gregos que tinham participado na flotilha 'Global Sumud Flotilla'" e 134 outras pessoas "provenientes de 15 países europeus".

No aeroporto estava colocada uma enorme bandeira da Palestina na zona das chegadas e gritava-se "Liberdade para a Palestina!" e "Viva! Viva a Flotilha!", constatou a AFP.

Antes, Israël anunciara que tinha expulsado 171 participantes na flotilha para a Grécia e Eslovénia, mostrando fotos de Thunberg.

Entre os expulsos estão nacionais de Grécia, Itália, França, Irlanda, Suécia, Polónia, Alemanha, Bulgária, Lituânia, Áustria, Luxemburgo, Finlândia, Dinamarca, Eslováquia, Suiça, Noruega, Reino Unido, Servi e EUA, acrescentou o Ministério.

A flotilha Global Sumud saíu de Barcelona, no início de setembro, com o objetivo de romper o bloqueio imposto por Israel à Faixa de Gaza e entregar ajuda humanitária aos palestinianos.

As cerca de 50 embarcações que a integravam foram detidas pela marinha israelita ao largo do Egito e da Faixa de Gaza, entre 01 e 03 de outubro, de forma ilegal, segundo os organizadores e a Amnistia Internacional.

Desviados para o porto de Ashdod, os barcos transportavam mais de 470 pessoas, que foram detidas.

As expulsões começaram em 02 de outubro.

Ainda estão detidos 138 participantes na flotilha, disse o Ministério à AFP.