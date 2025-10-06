‘Não passes cartão à fraude’ é a nova campanha da Associação Portuguesa de Bancos

A Associação Portuguesa de Bancos lançou uma nova campanha, dado o aumento de casos de fraudes bancárias registadas em Portugal. Chama-se ‘Não passes cartão à fraude’ e pretende alertar para os vários tipos de burla.

“Num contexto em que a utilização dos canais digitais continua a crescer, também as tentativas de fraude se tornam mais sofisticadas e difíceis de detectar. A campanha foca-se em três tipos de fraude particularmente comuns: Phishing, Spoofing e roubo de identidade.

No fundo, a grande mensagem a passar é que nenhum banco requer, através de chamada telefónica ou sms, palavras-passe ou códigos. Além disso, por norma, as mensagens relacionadas com fraude instam um sentimento de urgência, muitas vezes pedindo rapidez na cedência desses dados, sob pena de penalização.

Se a maioria das fraudes iniciais estavam então relacionadas com sms e chamadas, cada vez mais estas direccionam-se para os serviços de homebanking. A criação de páginas que se assemelham às dos bancos é, cada vez mais, uma realidade.