Farmacêutica suíça Novartis compra norte-americana Avidity por 10.000 milhões de euros

A gigante farmacêutica suíça Novartis anunciou hoje que chegou a acordo para comprar a Avidity Biosciences, empresa biofarmacêutica sediada em San Diego, EUA, avaliada em 12.000 milhões de dólares (10.000 milhões de euros).

"O acordo, uma vez finalizado, deverá criar um gigante da indústria (farmacêutica), alavancando a experiência da Novartis em atrofia muscular espinhal e as suas capacidades de comercialização em doenças neuromusculares genéticas", referiu a Novartis, em comunicado.

O acordo deverá estar concluído no primeiro semestre de 2026 e será seguido pela separação dos programas de cardiologia de precisão em fase precoce da Avidity numa nova empresa.

Os detentores de ações ordinárias da Avidity irão receber 72 dólares (cerca de 62 euros, à taxa de câmbio atual) por ação em dinheiro na conclusão do acordo, o que representa um prémio de 46% sobre o preço de ações no fecho da bolsa na sexta-feira, informou a Novartis.

O acordo avalia a empresa "em aproximadamente 12.000 milhões de dólares numa base totalmente diluída e representa um valor empresarial de aproximadamente 11.0000 milhões de dólares (9.000 milhões de euros)" na data da conclusão do negócio, acrescentou a empresa suíça.

A Avidity Biosciences está a desenvolver conjugados de anticorpo-oligonucleotídeo (AOC) para tratar doenças graves, com foco inicial em doenças neuromusculares genéticas raras.

A plataforma proprietária da Avidity foi projetada para permitir a administração direcionada de terapias baseadas em RNA ao tecido muscular, modulando assim os mecanismos genéticos causadores de doenças.

"A plataforma AOC pioneira da Avidity para terapias baseadas em RNA e seus ativos em fase avançada reforçam o nosso compromisso em fornecer medicamentos inovadores, direcionados e potencialmente pioneiros para tratar doenças neuromusculares progressivas e devastadoras", disse Vas Narasimhan, diretor-geral da Novartis.

"A equipa da Avidity desenvolveu programas sólidos com uma entrega de ponta de terapias baseadas em RNA no tecido muscular. Estamos ansiosos para expandir esses programas para mudar significativamente a trajetória da doença para os pacientes", acrescentou, em comunicado.

As empresas farmacêuticas estão sob enorme pressão da Administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, para transferir a sua produção para os EUA.

A Novartis, com sede em Basileia, norte da Suíça, anunciou em abril que pretende investir 23.000 milhões de dólares (mais de 19.000 milhões de euros) nos EUA ao longo de cinco anos.