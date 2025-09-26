Dinamarca relata nova incursão de 'drone' sobre aeroporto no norte do país

Mais um aeroporto dinamarquês teve de fechar na noite de quinta para sexta-feira, após um segundo alerta de drones em duas noites, com Copenhaga a afirmar estar a ser alvo de um "ataque híbrido" de origem desconhecida.

O espaço aéreo acima do aeroporto de Aalborg, no norte da Dinamarca, teve de ser fechado na quinta-feira à noite devido a um alerta de drones, e reabriu por volta das 00:35 (22:35 GMT) de sexta-feira, informou a polícia dinamarquesa.

O encerramento do aeroporto obrigou um voo da KLM proveniente de Amesterdão a dar meia volta e levou ao cancelamento de um voo da Scandinavian Airlines com partida de Copenhaga, de acordo com sites de acompanhamento de voos e sites das companhias aéreas.

As autoridades dinamarquesas ainda não confirmaram formalmente a presença de drones.

O país está em alerta na sequência de uma série de incidentes no espaço aéreo desde segunda-feira.

Na quinta-feira, a primeira-ministra Mette Frederiksen disse que a Dinamarca está a ser alvo de "ataques híbridos" e alertou que os sobrevoos de drones "podem multiplicar-se".

As autoridades dinamarquesas ainda não identificaram a origem dos aparelhos. Mas "existe principalmente um país que representa uma ameaça para a segurança da Europa, nomeadamente a Rússia", salientou Frederiksen.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse na sequência de uma reunião com a líder dinamarquesa esta quinta-feira estar pronto para "contribuir para a segurança do espaço aéreo dinamarquês".

A Dinamarca registou a presença de drones sobre os aeroportos de Aalborg (norte), Esbjerg (oeste), Sonderborg (sul) e a base aérea militar de Skrydstrup (sul) na noite de quarta para quinta-feira, segundo a polícia.

Antes, na noite de segunda-feira, drones de origem não identificada sobrevoaram os aeroportos de Copenhaga e Oslo, na vizinha Noruega, bloqueando o tráfego durante várias horas.

Esses sobrevoos são obra de um "ator profissional" e constituem uma "ameaça sistemática", estimou o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen.

A Noruega anunciou na quinta-feira ter detido um homem de origem estrangeira que operava um drone perto do aeroporto internacional de Oslo. O aparelho foi apreendido.

Esta quinta-feira também, a polícia dinamarquesa informou estar a investigar os movimentos de várias embarcações, incluindo um navio de guerra russo.

Quando questionado sobre o papel do navio de guerra russo Alexander Shabalin, numa conferência de imprensa em Copenhaga, o chefe da Polícia Nacional dinamarquesa, Thorkild Fogde, confirmou que um dos primeiros aspetos analisados foram os dados e os movimentos dos navios na costa dinamarquesa.

"E os dados sobre que navios estiveram, onde, de onde vieram, se fazem parte da 'frota fantasma' (as embarcações que a Rússia usa para escapar às sanções), etc., fazem agora parte da investigação", acrescentou.

Fogde acrescentou que as autoridades têm agora uma visão geral "razoavelmente boa" do tráfego de embarcações "amigas e talvez menos amigas" nas águas dinamarquesas.

O navio russo Alexander Shabalin, estava, segundo o jornal Ekstra Bladet, em águas internacionais a apenas 12 quilómetros da costa dinamarquesa quando os incidentes ocorreram.