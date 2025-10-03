Reino Unido precisa de "derrotar" ascensão de ódio antissemita

O primeiro-ministro britânico afirmou hoje que o Reino Unido tem de "derrotar" a ascensão do ódio antissemita, após um ataque junto a uma sinagoga de Manchester que fez dois mortos e quatro feridos graves no feriado do Yom Kippur.

"Este ódio não é novo, é uma coisa que os judeus sempre viveram. Devemos ser claros: é um ódio que está a ressurgir mais uma vez, e o Reino Unido tem de o derrotar mais uma vez", declarou Keir Starmer num discurso transmitido pela televisão pública britânica BBC.

Falando após uma reunião de emergência do Governo em Downing Street, Starmer começou por dizer que hoje de manhã "um indivíduo vil cometeu um ataque terrorista".

O agressor "atacou judeus porque são judeus e atacou o Reino Unido por causa dos nossos valores", por ser "um país que acolheu comunidades judaicas e ofereceu refúgio e um lar", prosseguiu.

Mas, acrescentou, é também um país onde os edifícios judaicos exigem proteção 24 horas por dia e onde é necessária segurança especializada, "devido à ameaça diária do ódio antissemita".

Dirigindo-se diretamente à comunidade judaica do Reino Unido, o primeiro-ministro afirmou: "Em nome do nosso país, expresso a nossa solidariedade, mas também tristeza por ainda terem de viver com estes medos".

"Farei tudo quanto estiver ao meu alcance para vos dar a segurança que merecem", garantiu, acrescentando que em breve verão a "Grã-Bretanha da dignidade, da compaixão e do amor".

"Unir-nos-emos para abraçar a vossa comunidade. Vamos mostrar que a Grã-Bretanha é um país onde vós e as vossas famílias podeis estar seguros, protegidos e pertencer", concluiu, depois de expressar pesar às famílias das vítimas do ataque desta manhã e de agradecer às forças de segurança e equipas de socorro por terem ajudado a impedir "uma tragédia ainda maior".

Duas pessoas morreram e quatro estão hospitalizadas em estado grave depois de um homem embater, ao volante de um veículo, contra pessoas que se encontravam concentradas em frente à sinagoga de Heaton Park, em Manchester, preparando-se para celebrar o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, e abandonar, em seguida, a viatura para as esfaquear.

A polícia matou o agressor a tiro sete minutos após a primeira chamada para o número de emergência, o 999, depois fez mais duas detenções e classificou o incidente como um ataque terrorista.

O vídeo dos acontecimentos mostra a polícia a gritar "Recuem - ele tem uma bomba!", mas os agentes confirmaram posteriormente que o dispositivo "não era viável".