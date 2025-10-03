Gasolineira espanhola Petroprix expande-se para Panamá e Chile

A gasolineira espanhola Petroprix, que está a investir no mercado português, abriu um primeiro posto de abastecimento no Panamá e prepara-se para o fazer também no Chile, anunciou ontem a empresa.

Em comunicado, a Petroprix diz estar a acelerar a sua "expansão internacional, com a abertura do primeiro posto no Panamá e a chegada ao Chile já nas próximas semanas".

Em Portugal, a rede espanhola de postos de combustível 'low-cost' (de baixo custo) detém seis unidades e "mantém o objetivo de atingir 15 postos até ao final de 2025".

"Num contexto económico desafiante, a marca aposta em Portugal como mercado estratégico", refere a empresa, que em novembro de 2024 anunciou que pretende abrir 50 postos no país até 2026, num investimento total de 25 milhões de euros.

Na altura, fonte oficial da empresa adiantou à Lusa que o plano de investimento passa por dar prioridade à abertura de novos postos no norte e no interior do país, "com uma progressiva expansão para a Grande Lisboa e o sul".