Portugueses devem inculcar o amor pelo folclore português aos lusodescendentes na Venezuela

Os emigrantes portugueses devem esforçar-me ainda mais para inculcar o amor pelo folclore, as tradições e cultura de Portugal aos lusodescendentes, disse hoje a diretora do Grupo Folclórico do Centro Luso-venezuelano do estado de La Guaira (GFCLV).

"É muito importante que os jovens, as novas gerações de luso-venezuelanos, conheçam o nosso folclore, tradições e a cultura dos seus pais e avós, para dar-lhes continuidade. Eu já tenho 41 anos no folclore e já devo passar a batuta para as pessoas mais jovens. É importante que conheçam, que gostem e deem continuidade", disse.

Ermínia Pinto de Fernandes falava à Agência Lusa sobre o XXII Encontro de Folclore Madeirense que decorreu na noite de domingo no Centro Luso-venezuelano do estado de La Guaira, organizado pelo daquele clube e do qual é diretora.

Sobre o Grupo Folclórico do Centro Luso-venezuelano do estado de La Guaira (GFCLV), explicou que está composto por 12 pares. Também que além de lusodescendentes entre os seus integrantes estão também venezuelanos que "depois de assistirem ao primeiro ensaio, gostam e ficam" na agrupação.

"O coreógrafo do grupo, Gregório Ortega, é venezuelano de origem, sem ascendentes portugueses. É bailando e professor de danças venezuelanas", frisou, sublinhando que o gosto dos venezuelanos pelo folclore português pode ajudar a preservar as tradições portuguesas localmente.

Ermínia Pinto Fernandes, explicou ainda estar muito emocionada por dirigir o grupo folclórico que organizou o encontro e pela realização do evento.

"Sinto uma emoção, uma alegria muito grande. Hoje transmiti algo daquilo que gosto desde criança. Eu tinha apenas sete anos quando a minha mãe me pôs o traje [típico madeirense] e já tenho 64 anos (...) O Meu filho tinha dois anos quando lhe coloquei o traje típico. Foi o nosso coreógrafo e agora baila para o grupo da Boa Nova [Funchal, Madeira]", disse.

Por outro lado, em declarações à Lusa, o presidente do Centro Luso-venezuelano do estado de La Guaira (CLVLG), Eusébio de Sousa, elogiou o grupo folclórico por ter organizado desde há vários meses o encontro de folclore.

Sobre o clube explicou que foi fundado há 41 anos, e que está situado nas proximidades do principal porto e aeroporto venezuelanos, o que lhe tem facilitado receber quem chega e parte do país em particular as autoridades portuguesas quando visitam a Venezuela.

Também que o CLVLG foi o sítio da primeira paragem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima quando em 2024 visitou a Venezuela.

Sobre o encontro de folclore explica que significa "união, crescimento e irmandade" para preservar e dar continuidade às raízes e tradições lusitanas.

Questionado sobre a situação do clube, que no passado viu reduzidas as suas atividades, explicou que "está mais ativo", mas que isso tem representado um desafio importante "devido à diáspora, a que muitos sócios saíram do país".

"Tivemos de passar a alugar espaços para a realização de atividades desportivas e assim obter alguns rendimentos económicos para continuar a manter o clube. Temos tido alguns tropeços, mas com trabalho e empenho felizmente temos podido continuar", disse, sublinhando que atualmente recebem apoio de Portugal através.

Por outro lado, apelou à comunidade lusa da Venezuela a afiançar a sua participação nos eventos culturais que realçam as tradições portuguesas locais.

No XXII Encontro de Folclore Madeirense participaram os grupos folclóricos do Centro Social Madeirense de Valência, Internacional do Centro Marítimo da Venezuela, Amizade da Casa Portuguesa de Arágua, Orgulho da Nossa Terra, Virgem de Fátima de Guatire, Lembranças do Nosso Povo, e do Centro Luso-venezuelano de La Guaira.

O Grupo Folclórico do Centro Social Madeirense de Valência, conquistou o primeiro lugar em coreografia, traje típico, melhor agrupação musical, melhor voz masculina e estampa etnográfica.

O próximo encontro de festival será organizado, segundo sorteio realizado, pelo grupo Virgem de Fátima de Guatire.