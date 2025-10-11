Reino Unido vence concurso de fogo-de-artifício de Macau que fechou com estreia do Brasil

O Reino Unido venceu o Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau, que encerrou com um espetáculo vindo do Brasil, que pela primeira vez participou na competição, anunciou hoje a Direção dos Serviços de Turismo (DST).

Num comunicado, a DST revelou que as empresas participantes das Filipinas e da China continental ficaram no segundo e terceiro lugares, respetivamente, da 33.ª edição do concurso.

A competição encerrou hoje, com dois espetáculos: o vencedor, da companhia pirotécnica britânica Pyrotex Fireworx, e outro da equipa Vision Show, de Florianópolis, em Santa Catarina, que marcou a estreia do Brasil no concurso.

O final da competição, que estava previsto para 06 de outubro, foi adiado para hoje devido à passagem do tufão Matmo, que levou as autoridades de Macau a emitirem o sinal de tempestade tropical 8, o terceiro nível mais elevado.

Também a terceira noite do concurso teve de ser adiada, de 20 de setembro para 02 de outubro, devido ao impacto do supertufão Ragasa, a mais poderosa tempestade registada no planeta em 2025.

Macau já foi afetada por 12 tempestades tropicais e tufões este ano, o valor anual mais elevado desde que 1974, indicou a agência meteorológica da região semiautónoma chinesa.

A diretora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, sublinhou hoje, na cerimónia de entrega de prémios que, apesar do impacto das condições meteorológicas, o evento permitiu a companhias de várias partes do mundo "para aprofundar contactos e diálogo com parceiros da indústria".

A 33.ª edição contou com 10 espetáculos, cada um com uma duração de 18 minutos, a combinar fogo-de-artifício e música, incluindo o espetáculo da empresa portuguesa Pirotecnia de Barbeita, com sede em Monção.

A competição contou com um orçamento de 18,1 milhões de patacas (cerca de 1,92 milhões de euros), valor que representa uma queda de cerca de 1,1% por cento face ao ano passado, disse à Lusa a DST.

As seis operadoras de jogo em Macau, parceiras principais do concurso, entraram com 18 milhões de patacas (quase 1,92 milhões de euros), sendo que o Governo contribuiu com apenas 60 mil patacas (cerca de 6.400 euros), disse a mesma fonte.

A competição coincide parcialmente com a chamada 'semana dourada' do Dia Nacional da China (01 de outubro), um período de feriados que este ano se prolongou por oito dias, mais um do que em 2024, graças à proximidade do Festival do Bolo Lunar (07 de outubro).

A 'semana dourada' de outubro constitui o segundo maior movimento de massas na China, a seguir ao período do Ano Novo Lunar, principal festa tradicional das famílias, que acontece em janeiro ou fevereiro, consoante o calendário lunar.

Macau recebeu um total de 1.14 milhões de visitantes, mais 16,5% do que no mesmo período de 2024, incluindo mais de 191 mil só no dia 04 de outubro, o valor diário mais elevado para a 'semana dourada' de outubro.