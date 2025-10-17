É caso para dizer que não vale a pena ficar à espera da próxima semana para abastecer o automóvel, em especial, se isso implicar uma deslocação específica.

A partir das zero horas da próxima segunda-feira, dia 20 de Outubro, os preços dos combustíveis na Madeira vão sofrer uma ligeiríssima baixa.

O preço da gasolina será o que menos desce. Vai baixar menos de meio cêntimo. Vai passar dos actuais 1,582 euros para 1,580 euros.

Os preços do gasóleo rodoviário e do colorido e marcado vão baixar quase um cêntimo cada (0,8 cêntimos).

O gasóleo rodoviário vai ser comercializado a 1,432 euros e actualmente é vendido a 1,440 euros.

O gasóleo colorido e marcado, destinado ao sector primário, na Madeira, basicamente, à pesca, vai ser vendido a 0,963 euros e hoje custa 0,971 euros.

Estes são os valores máximos, podendo os vendedores praticar preços mais baixos, se assim o entenderem.

Os combustíveis aditivados não estão sujeitos a fixação administrativa de preços máximos na Madeira.