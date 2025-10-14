Trump avisa Hamas para entregar armas ou será desarmado pela força

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou hoje o grupo islamita Hamas que, se não se desarmar por sua iniciativa, será desarmado de "forma rápida e talvez violenta" na Faixa de Gaza.

"Se eles não se desarmarem, nós desarmamo-los", avisou o líder norte-americano em declarações aos jornalistas na Casa Branca, sem fornecer mais detalhes nem prazos, referindo-se apenas a um período "razoável".

Anteriormente, Donald Trump tinha instado o Hamas a devolver os corpos dos reféns mortos mantidos na Faixa de Gaza, uma medida que considera necessária para avançar para a próxima fase do seu plano para o território palestiniano.