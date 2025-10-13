Londres quer monitorizar cessar-fogo e ajudar reconstrução de Gaza

O Reino Unido quer participar na monitorização do cessar-fogo, no desmantelamento do movimento islamita Hamas e na reconstrução de Gaza, afirmou o primeiro-ministro britânico, durante um encontro com o Presidente francês, no Egito.

Keir Starmer e Emmanuel Macron reuniram-se à margem da cimeira formal pela paz no Médio Oriente, na estância balnear Sharm el-Sheikh, onde se encontram representantes de mais de 20 países.

Starmer e Macron "saudaram os acontecimentos históricos dos últimos dias" e "prestaram homenagem aos esforços vitais do Presidente [norte-americano, Donald] Trump e dos mediadores do Qatar, do Egito e da Turquia para garantir a primeira fase da paz".

Os dois líderes disseram entender que o cessar-fogo, o regresso de reféns e prisioneiros e o acesso a ajuda humanitária ao território palestiniano "deve marcar um ponto de viragem para a região e que a atenção deve agora voltar-se para a próxima fase".

O primeiro-ministro britânico transmitiu a mesma mensagem em reuniões com o emir do Qatar, xeque Tamim bin Hamad Al Thani, e o Presidente turco, Recep Erdogan, também em Sharm El-Sheikh.

Durante a manhã, Keir Starmer saudou a libertação de Avinatan Or, cuja mãe é britânica, e de outros reféns.

"O compromisso de todas as partes com este plano será essencial para pôr fim à guerra e construir as bases para um caminho sustentável para uma paz duradoura. O Reino Unido apoiará a crucial próxima fase das negociações para garantir a implementação do plano de paz", afirmou.