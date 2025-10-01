Aquecimento global derreteu um quarto dos glaciares suíços em 10 anos

O aquecimento global derreteu um quarto do volume dos glaciares suíços na última década, segundo um estudo publicado hoje pela Glamos, agência helvética especializada, que alerta para a aceleração do fenómeno, perto do recorde de 2022.

A pouca queda de neve no inverno passado e as ondas de calor do verão, em junho e agosto, provocaram uma perda de 3% do volume de gelo de acordo com as medições feitas em cerca de vinte glaciares, extrapolando-se os dados para as cerca de 1.400 formações geológicas do género daquele país alpino.

"Desde há cerca de 20 anos, os glaciares suíços estão a perder gelo e o ritmo (...) está a acelerar. (...) Onde estivemos, o glaciar perdeu 100 metros ou até mais. É impressionante!", lamentou o diretor da Glamos, Matthias Huss, em declarações à agência noticiosa francesa AFP, referindo-se à região do Ródano.

Segundo os especialistas, os glaciares suíços perderam 24% do seu volume desde 2015, face a perdas de 17% entre 2010 e 2020, de 14% entre 2000 e 2010 e de 10% entre 1990 e 2000.

Junto à cidade de Gletsch, a reportagem da AFP relatou o espanto de um turista argentino, Wincho Ponte, de 29 anos: "não sabíamos que havia aqui um glaciar. Vimos a cascata lá de baixo e, então, subimos para ver. É realmente muito triste que esteja a derreter tão rapidamente".

Na Suíça, o aquecimento global faz-se sentir duas vezes mais drasticamente do que em relação à média mundial, já que há cerca de 50 picos montanhosos com mais de quatro mil metros de altitude, segundo o diretor do serviço mundial de monitorização dos glaciares (WGMS, na sigla inglesa), Michael Zemp.

Swiss glaciers in 2025: New @glamos_ch numbers are out!

3% ice volume reduction - another devastating year for #glaciers. Rank 4 after 2022+2023. The loss was driven by little winter snow and heat waves in June and August.

Read @scnatCH press releasehttps://t.co/m64SG5S4Pr pic.twitter.com/Ppwfhkiozp — Matthias Huss (@matthias_huss) October 1, 2025

Ainda segundo Huss, caso as emissões de dióxido de carbono (CO2) se mantenham nos níveis atuais, quase todos os glaciares helvéticos -- mais de metade do sistema montanhoso dos Alpes -- vão derreter até ao final do século.

"Isto destabiliza as montanhas e pode provocar deslizamentos e avalanchas como aconteceu na vila em Blaten em maio", avisou Huss.