Portugal destaca "coragem e audácia" de María Corina Machado, Nobel da Paz 2025

O Governo português felicitou hoje a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, pela atribuição do prémio Nobel da Paz 2025, destacando a sua "coragem e audácia" na luta por uma "paz justa e democrática".

"A luta pela democracia, por eleições livres e pelos direitos humanos é a matéria-prima da paz. A coragem e a audácia de María Corina Machado são o fermento da paz - de uma paz justa e democrática", afirmou o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, numa publicação na rede social X.

A oposição venezuelana foi premiada "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia", explicou a organização do Nobel.