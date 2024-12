Coreia do Norte anuncia planos para complexo turístico

A Coreia do Norte tornou público o projeto de um complexo balnear, naquele que é "um primeiro grande passo" para o desenvolvimento do setor do turismo, de acordo com o líder Kim Jong-un, noticiaram hoje 'media' estatais.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, manifestou "grande satisfação" ao ver que as instalações, parte do projeto de desenvolvimento de Wonsan-Kalma, no leste do país, estão construídas: "Poderão assim ser utilizadas para acolher importantes eventos externos, políticos e culturais do Estado", referiu a agência de notícias norte-coreana KCNA.

Kim visitou as instalações com a filha Kim Ju-ae, e imagens divulgadas pela KCNA mostram os dois a caminharem junto ao mar e a passearem por hotéis desertos.

Kim Jong-un demonstrou forte interesse em desenvolver a indústria do turismo durante os primeiros anos no poder e o desenvolvimento de Wonsan-Kalma é um dos projetos favoritos do líder norte-coreano, segundo os especialistas citados pela agência de notícias France-Presse.

O país reabriu em agosto de 2023, após quase quatro anos de encerramento das fronteiras, na sequência da pandemia da covid-19.

O primeiro grupo estrangeiro a visitar o país desde o fim das restrições fronteiriças era composto por cerca de cem turistas russos, que visitaram Pyongyang e uma estância de esqui perto de Wonsan, em fevereiro.

Os dois países reforçaram as relações políticas, militares e culturais desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Mesmo antes da pandemia, o turismo na Coreia do Norte tinha várias limitações, com agências de turismo a reportarem cerca de cinco mil turistas ocidentais por ano.

Os norte-americanos representavam 20% deste mercado antes de Washington ter decidido proibir as viagens ao país asiático na sequência da detenção e morte do estudante dos EUA Otto Warmbier em 2017.