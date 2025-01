Marella Explorer faz escala no Porto do Funchal com 2.684 pessoas a bordo

O Porto do Funchal conta esta quarta-feira, 8 de Janeiro, com apenas um navio de cruzeiro atracado. Trata-se do Marella Explorer, posicionados na rota da Cruise Atlantic Islands, que chegou esta manhã à capital madeirense para uma escala de 11 horas.

A bordo, viajam 2.684 pessoas, 1.902 dos quais passageiros e os restantes 782 tripulantes.

O navio tem partida prevista para as 18 horas, seguindo para San Sebastian De La Gomera. O Marella Explorer, que navega com a bandeira de Malta, realiza um cruzeiro de sete noites, entre as ilhas da Madeira e das Canárias, que teve início em Tenerife, porto que regressa na próxima sexta-feira.

A Marella Cruises tem dois navios posicionados nesta área do Atlântico durante a actual temporada, o Marella Explorer e o Marella Discovery 2.