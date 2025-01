FC Porto compensa adeptos com presença planeada na Choupana em 15 de Janeiro

O FC Porto vai ressarcir os adeptos com bilhete previamente adquirido que planeavam assistir em 15 de janeiro ao reatamento da visita ao Nacional, da 17.ª jornada da I Liga de futebol, informou hoje o clube.

"Dado que esta antecipação resultou de um acordo entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e os dois clubes, o FC Porto irá devolver o valor das viagens e das estadias entretanto compradas aos adeptos com bilhete previamente adquirido que tinham planeado deslocar-se à Madeira no dia 15 - a data originalmente prevista para o reatar da partida", lê-se numa nota publicada no sítio oficial dos 'azuis e brancos' na Internet.

O FC Porto pronunciou-se horas depois de o Nacional ter revelado que a partida da 17.ª ronda - que tinha sido interrompida aos 15 minutos na sexta-feira, devido ao nevoeiro, e conclui a primeira volta da I Liga -, será retomada no domingo, às 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, três dias antes da data de reatamento inicialmente dada pela LPFP.

De acordo com os 'dragões', os adeptos afetados pela antecipação do jogo que desejem ser ressarcidos do valor das passagens "devem entregar documentação comprovativa das despesas de avião e hotel" incorridas entre as 20:28 de sexta-feira e as 19:00 de hoje, contactando o oficial de ligação aos adeptos (OLA) do clube através de correio eletrónico.

"Os bilhetes adquiridos para a data original continuam válidos para aceder ao estádio no próximo domingo", notou o FC Porto, reiterando uma informação igualmente emitida em comunicado pelo Nacional, que precedeu as notas de imprensa dos 'dragões' e da LPFP.

O organismo informou que a antecipação do jogo partiu de um requerimento dos clubes envolvidos, sendo ouvidos a Comissão Permanente de Calendários e o operador televisivo.

"Os portadores de ingresso têm direito a trocá-lo, até ao penúltimo dia útil que antecede a data da realização da conclusão do jogo, por um bilhete de igual categoria, contra a apresentação do bilhete de ingresso completo", salientou, sendo que "parte das despesas acrescidas do clube visitante poderão ser suportadas" pelo Fundo de Garantia da LPFP, após análise e validação do pedido".

Na sexta-feira, o jogo entre Nacional e FC Porto começou por ser interrompido aos sete minutos, devido ao forte nevoeiro na Choupana - tal como já tinha acontecido na receção dos madeirenses ao Benfica (0-2), da oitava jornada, adiada de 06 de outubro para 19 de dezembro de 2024 -, antes de o árbitro Tiago Martins suspendê-lo aos 15 minutos, ainda com um empate 0-0.

Posteriormente, cumpriu-se um período de espera regulamentar, conforme está previsto nos regulamentos da LPFP, que determinam que, nestas situações, caso o jogo não se inicie ou conclua no próprio dia, deve ser respeitado um período de 30 horas para o reagendamento.

No próprio dia, e tendo por base o "disposto nos n.ºs 1 e 4 do artigo 46.º do Regulamento das Competições", a Liga de clubes referiu que os dois emblemas "decidiram, por mútuo acordo, reagendar o encontro para o dia 15 de janeiro de 2025, às 17:00".

O FC Porto é segundo classificado da I Liga, com 40 pontos, menos um do que o líder Sporting, pelo que, em caso de triunfo na Madeira, isola-se no primeiro lugar, enquanto o Nacional segue em zona de despromoção direta, na 17.ª e penúltima posição, com 13.