Presidente do FC Porto desdramatiza impacto da ameaça de nevoeiro na Choupana

A ameaça de nevoeiro na visita do FC Porto ao Nacional foi hoje desdramatizada pelo presidente 'azul e branco', André Villas-Boas, na véspera do encontro da 17.ª jornada da I Liga de futebol, e última da primeira volta.

"São situações normais, que podem sempre afetar a organização dos jogos do Nacional, mas não temos nenhum problema com isso. Se existirem condições para haver jogo, há. Se não, regressa-se [ao Porto] e formata-se o calendário da melhor forma possível para que a nossa equipa continue a progredir", reconheceu o dirigente, em declarações aos jornalistas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, no concelho da Maia.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa condições meteorológicas adversas na Choupana, tal como já aconteceu esta época no encontro entre Nacional e Benfica, da oitava ronda, que foi interrompido em 06 de outubro de 2024, devido ao nevoeiro, sendo adiado e concluído em 19 de dezembro, com um triunfo lisboeta por 2-0.

Em caso de jogos interrompidos ou adiados por causa fortuita ou de força maior, o artigo 46.º do regulamento de competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) prevê que os mesmos sejam realizados ou completados no mesmo estádio nas 30 horas seguintes.

"Necessidade de encontrar um recinto alternativo? Acho que não. São as condições em que o estádio foi instalado e respeitamos toda a história do Nacional. [O nevoeiro] Traz sempre esta imprevisibilidade aos jogos que são realizados ali, mas não é por isso que o FC Porto não tem de ir à Madeira disputá-lo e trazer os três pontos", reiterou Villas-Boas.

O FC Porto virou o ano civil em igualdade pontual com o Sporting na liderança da prova, subindo ao segundo lugar com uma goleada caseira sobre o rival citadino Boavista (4-0), que antecedeu o triunfo 'leonino' sobre o Benfica (1-0) no dérbi lisboeta da 16.ª jornada.

"O nosso objetivo é chegar ao fim da I Liga no primeiro lugar e é preciso continuar o bom trabalho que está a ser desenvolvido até agora. Estamos confiantes de que podemos atingir o título nacional. É para isso que construímos a equipa que construímos", admitiu.

Liderando a comitiva do FC Porto, que partiu de tarde rumo ao Funchal com 23 jogadores convocados pelo treinador Vítor Bruno, André Villas-Boas mostrou-se ainda satisfeito pela recente chegada aos italianos do AC Milan de Sérgio Conceição, técnico do clube nas últimas sete temporadas e recordista de jogos, vitórias e troféus no banco 'azul e branco'.

"Continuamos a exportar talento por esse mundo fora e treinadores com muita qualidade. Tivemos também o Vítor Pereira, que chegou recentemente ao Wolverhampton e a um campeonato em que sempre ambicionou estar. São treinadores formados no FC Porto, que cresceram aqui, têm muito da nossa marca e esperamos que triunfem. Desejamos-lhes boa sorte e que continuem a mostrar a qualidade do treinador português", apontou.

O FC Porto, segundo classificado, com os mesmos 40 pontos do líder Sporting, visita o Nacional, 15.º, com 13, na sexta-feira, às 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, em jogo da 17.ª ronda da I Liga, sob arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.