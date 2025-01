Centro Comunitário Regional recebe veículo de nove lugares

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, presidiu esta quarta-feira, 8 de Janeiro, à cerimónia simbólica da entrega de um veículo ao Centro Comunitário Regional.

A iniciativa, que teve lugar na sede da Secretaria Regional, na cidade do Funchal, representa mais um investimento concretizado ao abrigo do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM) para o projecto que contou com 1.095 mil votos populares.

A aquisição do meio de transporte com nove lugares "expressa a execução de um valor superior aos 46 mil euros", refere o Governo Regional, em nota emitida.

Na ocasião, Ana Sousa referiu “o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido com a entrega oficial da viatura, corporizando o Orçamento Participativo como uma manifestação de democracia participativa plena, em que é dada aos cidadãos a possibilidade de serem eles a decidirem onde e como devem ser investidas as verbas públicas".

A governante garantiu ainda que “o Orçamento Participativo é uma iniciativa para ter prossecução", isto se, acrescentou, o actual Executivo "continue no comando dos destinos da Região e assim que houver orçamento aprovado".