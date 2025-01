Santa Clara tenta recuperar quarto lugar na recepção ao 'aflito' Farense

O Santa Clara procura hoje recuperar o quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, frente ao 'aflito' Farense, depois de no sábado o Sporting de Braga ter ultrapassado provisoriamente os açorianos com o triunfo sobre o Benfica.

Os insulares estão na quinta posição, com 30 pontos, menos um do que os bracarenses, que bateram as 'águias' (2-1), tendo para isso de vencer em casa, a partir das 15:30 (hora em Lisboa), um Farense que está na 17.ª e penúltima posição, em zona de despromoção.

Logo depois, às 18:00, o Casa Pia (23 pontos) terá a possibilidade de subir ao sexto posto e ultrapassar o Vitória de Guimarães (25), que na sexta-feira empatou em casa com o líder Sporting (4-4). Para isso, os 'gansos' terão de bater o Famalicão, nono colocado, com 19.

Estrela da Amadora e Estoril Praia encerram o programa do dia, às 20:30, na Reboleira, num encontro que vai opor dois conjuntos separados por um ponto, com os lisboetas em 12.º e os estorilistas em 13.º.

A 17.ª jornada, que marca o fim da primeira volta da I Liga 2024/25, prossegue na segunda-feira, com o Gil Vicente-Rio Ave, e só ficará encerrada em 15 de janeiro, quando Nacional e FC Porto concluírem o encontro que foi interrompido na Madeira devido ao nevoeiro.

Programa da 17.ª jornada

- Sexta-feira, 03 jan:

Vitória de Guimarães -- Sporting, 4-4 (1-2 ao intervalo)

- Sábado, 04 jan:

Moreirense -- AVS, 1-1

Benfica - Sporting de Braga, 1-2

Boavista -- Arouca, 1-3

- Domingo, 05 jan:

Santa Clara -- Farense, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Casa Pia -- Famalicão, 18:00

Estrela da Amadora - Estoril Praia, 20:30

- Segunda-feira, 06 jan:

Gil Vicente - Rio Ave, 20:15

- Quarta-feira, 15 jan:

Nacional - FC Porto, 17:00 (jogo interrompido aos 15 minutos devido ao nevoeiro)