JPP concorre "directamente com o PSD" e quer eleições a 9 de Março

Élvio Sousa foi dizer ao Presidente da República que defende a realização de eleições antecipadas a 9 de Março e que a instabilidade criada é da responsabilidade "do PSD e de Miguel Albuquerque", mas também do Chega que "viabilizou um programa de governo e um orçamento".

O líder do Juntos Pelo Povo assume que o seu partido pode ser "decisivo para o futuro da Região", mas rejeita acordos com outros partidos antes das eleições.

Élvio Sousa denuncia a "narrativa do caos" que diz ser promovida pelos "Governo Regional e pelos media regionais" que acusa de não esclarecerem que uma "gestão em duodécimos" é uma "gestão de competência" e que "a Madeira não vai parara por não haver orçamento".

"Os media regionais são detidos pelos interesses que querem manter o custo de vida elevado", afirmou, à saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa.

Lembrou que em Maio, após as eleições, foi tentado um entendimento, com o PS, para um governo "liderado pelo JPP" que acabou por não avançar porque terá faltado tempo para falar com os outros partidos.

Agora, o JPP vai a eleições para "concorrer directamente com o PSD", porque o partido está "pronto para governar e só admite falar com as outras forças políticas depois das eleições.