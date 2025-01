Valor Acrescentado Bruto agrícola cresceu 16,0% em 2023 e atingiu 66 milhões de euros

A produção do ramo agrícola na RAM fixou-se em 149,8 milhões de euros, em 2023, "acrescendo 6,8% em termos nominais face ao ano precedente", enquanto que o valor acrescentado bruto subiu mais do dobro (16%) para 66 milhões de euros.

De acordo com as Contas Económicas da Agricultura Regionais, cuja actualização com Base 2021, divulgada esta quarta-feira, "do total da produção agrícola regional de 2023, 78,5% foi proveniente da componente vegetal e 15,6% da animal, sendo que as restantes parcelas derivaram de serviços agrícolas e atividades secundárias não agrícolas. A nível nacional, o peso da produção vegetal foi bastante inferior (60,0%), embora se tenha revelado também mais preponderante que a parte animal (34,0%)", salienta a Direcção Regional de Estatística.

Assim, conforme resume a DREM, "desagregando a componente da produção vegetal (cujo total foi de 117,5 milhões de euros) para a RAM, constata-se que as parcelas mais representativas foram as hortícolas frescos (39,3 milhões de euros; -1,9% que em 2022) e os frutos subtropicais (21,8 milhões de euros; +13,4% face a 2022)", enquanto que "a principal fatia da produção animal, que totalizou 23,4 milhões de euros (+13,2% que em 2022), derivou da avicultura (aves de capoeira e produção de ovos), responsável por 64,6% daquele total".

Realça que "à atividade agrícola está inerente a utilização de uma série de bens e serviços, que constituem os consumos intermédios. Esta variável rondou os 83,8 milhões de euros em 2023, traduzindo um aumento de 0,5% relativamente ao ano anterior. No conjunto das suas componentes, é de destacar o crescimento do valor da energia e lubrificantes em 17,3% entre 2022 e 2023", afiança a DREM.

Conforme referido inicialmente, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) que é "a diferença entre a produção agrícola e o consumo intermédio, calcula-se que "em 2023, devido ao facto de o valor do consumo intermédio (+0,5%) ter crescido a um ritmo inferior ao da produção (+6,8%), o VAB agrícola registou um aumento de 16,0% em termos nominais, entre 2022 e 2023, fixando-se em 66,0 milhões de euros".

"Por fim, a Formação Bruta de Capital Fixo, uma das parcelas do Investimento, ascendeu aos 9,8 milhões de euros, +10,8% que em 2022", conclui.