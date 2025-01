IPMA actualiza estado do tempo, com enfoque no vento

O IPMA actualizou esta madrugada o estado do tempo para a Madeira, destacando-se o aumento da intensidade do vento.

Assim, apesar de manter a previsão de períodos de céu muito nublado e de chuva, em geral fraca, em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira, até meio da tarde, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera calcula que o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, em especial até ao meio da tarde, enquanto que nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 70 km/h, até ao meio da manhã.

A anterior previsão, apontava a vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, em especial até ao meio da tarde.

Haverá uma pequena subida de temperatura, em especial da mínima.

No Funchal, teremos períodos de céu muito nublado, com chuva, em geral fraca, até meio da tarde. O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, havendo também uma pequena subida da temperatura mínima.

Já no mar, a costa Norte terá ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros, e na costa Sul as ondas de sudoeste terão 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 2 a 2,5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 19 a 20º Celsius.