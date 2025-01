Ano Novo começa com muitas nuvens nas previsões do tempo

As previsões do tempo para o primeiro dia de 2025 apontam para períodos de céu muito nublado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá soprar fraco a moderado (até 25 km/h) de Sueste.

São apontadas máximas de 21ºC e 19ºC, respectivamente na Madeira e no Porto Santo. Quanto à temperatura mínima, os termómetros deverão marcar 16ºC em ambas as ilhas.

No Funchal, conte, igualmente, com períodos de céu muito nublado e com vento, em geral, fraco (até 20 km/h) de Sueste.

Para aqueles que contam começar o ano com um mergulho no mar, deverão contar, na costa Norte, com ondas de Norte com 1 metro, passando gradualmente a ondas de Nordeste. Na costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre 19/21ºC, ainda assim bem mais convidativo do que nos mares de outras regiões europeias.