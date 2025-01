Períodos de chuva fraca previstos para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira esta quarta-feira, 8 de Janeiro, períodos de céu muito nublado, períodos de chuva, em especial na vertente sul e terras altas da ilha da Madeira.

O vento estará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, em especial até ao meio da tarde. Está também antevista uma pequena subida da temperatura mínima.

No que diz respeito à região do Funchal, o céu apresentará períodos muito nublado, existindo igualmente períodos de chuva, em geral fracos. O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando

gradualmente para 2,5 a 3,5 metros e na costa sul de sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros. A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.