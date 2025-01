Todos os distritos do continente sob aviso amarelo na quarta-feira devido à chuva

Todos os distritos do país vão estar a partir das 09:00 de quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada, segundo o IPMA.

Os distritos de Lisboa, Bragança Guarda, Leiria, Castelo Branco e Coimbra vão estar sob aviso amarelo até às 15:00 e Viseu, Évora, Porto, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Beja, Aveiro, Portalegre e Braga até ao final do dia.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo por causa do vento forte de sudoeste com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/h) no litoral e até 95 km/h nas terras altas entre as 03:00 e as 12:00 de quarta-feira.

Também os distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Beja, Leiria, Lisboa, Viana do Castelo, Setúbal, Faro e Porto vão estar sob aviso amarelo entre as 06:00 e as 18:00 de quarta-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de noroeste.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.