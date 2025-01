Chuva atingiu nível acima de amarelo em um quarto do território da Região

A chuva atingiu níveis acima de aviso amarelo em 5 das 19 estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) com registos para a precipitação na Região Autónoma da Madeira durante a última noite, ou seja, em praticamente um quarto do território terrestre.

No Chão do Areeiro, a chuva atingiu os 21,5 mm numa hora (às 3 horas da manhã), nível de aviso laranja, e foi a localidade com o maior volume de precipitação acumulada desde a meia-noite (37,4mm).

A precipitação atingiu também o nível laranja nas localidades de Caniçal, que foi onde choveu mais no menor espaço temporal: 21,6mm numa hora (3h40 da manhã).

Seguem-se o Porto Santo, com 18,8 mm numa hora (3h20), o Pico do Areeiro, com 13,5 mm (2h10) e São Vicente, com 12,8 mm (2h20), com níveis de aviso amarelo.

Pelos registos muito significativos nos intervalos de 10 e 30 minutos do Caniçal e Porto Santo admite-se que tenha chovido torrencialmente no 'mar da Travessa'.

O aviso amarelo devido à previsão de "precipitação persistente e por vezes forte" foi levantado às 5 horas da madrugada deste domingo.