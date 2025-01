Valsas e polcas com música em dose dupla no arranque de 2025

Depois do fogo-de-artifício que marcou o arranque do Ano Novo na Madeira, a agenda deste primeiro dia de 2025 recomenda muito descanso e celebrações em família, para recarregar baterias para 12 meses exigentes que estão agora a começar.

Esta quarta-feira, para começar o ano da melhor forma, a Orquestra Clássica da Madeira preparou um concerto com as já tradicionais valsas e polcas. As sessões, que já se encontram esgotadas, acontecem neste dia 1 de Janeiro, às 17 horas e às 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O Concerto de Ano Novo terá Luís Andrade como maestro convidado, contando, ainda, com a voz da soprano Tatiana Vizir. Em palco vão estar 63 instrumentistas, que interpretarão obras clássicas do século XIX da dinastia Strauss, de Charles Gounod e de Luigi Arditi e do séc. XX com Franz Lehár, composições maiores da época, habitualmente interpretadas em festas e bailes. No final serão interpretadas duas obras nas quais o público terá oportunidade de participar.

Mas há mais para ter em conta na agenda de hoje, Dia Mundial da Paz.

Agenda

Às 7 horas da manhã, os mais corajosos vão apresentar-se no Pico do Areeiro para assistir ao nascer do sol, ao som do búzios, tocados pela Casa do Povo de São Roque do Faial, que há três anos consecutivos encontrou esta forma ‘sui generis’ de dar as boas-vindas ao Ano Novo.

Com os hotéis da Madeira cheios, a greve no sector do Turismo poderá ter consequências de maior, depois de dois dias em que a mesma quase não se fez notar. Até às 24 horas desta quarta-feira, os trabalhadores da hotelaria reivindicam por melhores condições salariais.

Às 12 horas, há o ‘Galo Plunge’, no Complexo Lido Galomar, no Caniço-de-Baixo, com o primeiro mergulho do ano.

Pelas 15 horas, em São Roque do Faial, o Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ da Casa do Povo local, para assinalar o Dia do Doente, visita os doentes da freguesia, levando um pouco da animação natalícia à casa destas pessoas, numa iniciativa que acontece há já 20 anos.

Efemérides

1695 - Abre o Banco de Inglaterra, a primeira instituição bancária do mundo.

1788 - Lançamento do primeiro número do jornal britânico The Times.

1849 - O Reino Unido põe a circular o primeiro selo postal.

1863 - Entra em vigor a Proclamação da Emancipação dos escravos assinada pelo Presidente norte-americano Abraham Lincoln.

1865 - É inaugurado o Observatório Meteorológico de Ponta Delgada, nos Açores.

1868 - Começa a Janeirinha, movimento popular na cidade do Porto, contra o aumento de impostos do Governo de Joaquim António de Aguiar e Fontes Pereira de Melo.

1896 - O físico alemão Wilhelm Roentgen apresenta os Raios X. Prémio Nobel da Física em 1901.

Foto Arquivo/DR

1902 - Primeira transmissão pública de rádio nos Estados Unidos.

1905 - Inauguração do caminho de ferro transiberiano.

1911 - É decretado o descanso semanal ao domingo, em Portugal.

1914 - A St. Petersburg-Tampa Air Boat Line, primeira companhia aérea da história, realiza o primeiro voo comercial entre São Petersburgo, na Rússia, e a Florida, nos Estados Unidos.

Foto DR/Arquivo

1945 - A França entra na Organização das Nações Unidas (ONU).

1958 - Entra em vigor o Tratado de Roma, que cria a Comunidade Económica Europeia. Entra igualmente em vigor o Tratado da Comunidade Atómica (EURATOM).

1959 - Revolução cubana. Vitória de Fidel Castro sobre o ditador Fulgêncio Batista, que se refugia na República Dominicana.

Foto DR/Arquivo

1965 - Primeira operação de guerrilha da Fatah contra Israel, reivindicada pelo seu braço armado, Al-Assifa ("Tempestade" em árabe).

1972 - São denunciados os massacres de Mucumbura, em Moçambique, pelos padres Joaquim Teles de Sampaio e Fernando Marques Mendes, da paróquia de Macuti, na Beira.

1982 - A atleta portuguesa Rosa Mota vence, pela primeira vez, a corrida de São Silvestre de São Paulo, Brasil. Conquistaria o primeiro lugar nos seis anos seguintes.

Foto Arquivo

1986 - Portugal e Espanha entram na Comunidade Económica Europeia.

1989 - O novo Passaporte Europeu é adotado por Portugal.

1990 - O petroleiro espanhol Aragon larga uma enorme mancha de crude ao largo da ilha de Porto Santo, na Madeira.

1992 - Começa a primeira, por seis meses, presidência portuguesa da Comunidade Económica Europeia.

1997 - Toma posse o novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, 58 anos, natural do Gana.

1999 - É lançado o Euro, que nos primeiros três anos é uma moeda invisível, usada apenas para fins contábeis, por exemplo, em pagamentos eletrónicos.

2004 - Liberalização do mercado energético português dos combustíveis.

2005 - Liberalização total do comércio mundial, com a abertura das fronteiras europeias a concorrentes tão temidos como a China.

2006 - Restaurantes, bares e estabelecimentos similares passam a ser obrigados a emitir faturas sempre que os serviços prestados sejam de valor igual ou superior a 9,98 euros.

2011 - Dilma Rousseff, economista de 63 anos, toma posse como primeira e 40ª Presidente da República do Brasil.

2013 - Os prémios dos jogos sociais superiores a 5 mil euros passam a estar sujeitos a uma tributação de 20% de imposto de selo extraordinário.

2014 - Vinte e cinco cidades do estado do Colorado, nos Estados Unidos, passam a permitir a venda legal e limitada de marijuana a maiores de 21 anos, em cerca de 160 lojas.

2017 - António Guterres inicia mandato de cinco anos como secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

2018 - Salário mínimo de 580 euros entra em vigor e abrange 800 mil trabalhadores.

2021 - Entra em vigor o Acordo de Comércio e Cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia.

Foto DR

