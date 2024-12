Saiba tudo o que vai acontecer nesta Passagem de Ano

Na sua agenda de hoje, último dia do ano, deixamos-lhe algumas das propostas para receber 2025 em grande.

Se optar por ficar na baixa do Funchal no último dia de 2024, mas não quer ir a clubes ou discotecas, saiba que tem aqui uma boa opção, de acesso gratuito, promovida pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura da Madeira.

Trata-se da animação garantida pelas Festas de Natal e Fim-do-Ano 2024/2025 (com iniciativas a decorrer até 7 de Janeiro), maioritariamente, na Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal, mas também noutros locais.

Além do Mercadinho de Natal (com as tradicionais barraquinhas), hoje há animação em vários pontos do Funchal.

PLACA CENTRAL DA AVENIDA ARRIAGA

11h00 Actuação do Grupo de Folclore do Rochão

15h00 Actuação dos Borracheiros

16h00 Concerto da Banda D’Além (Palco dos Concertos)

19h00 concerto de Miguel Pires Trio (Palco dos Concertos)

PRAÇA DO POVO

21h00 Concerto de Alexandra Barbosa Trio

22h00 Animação de Rua – Jumbo Colours

22h30 Concerto dos The Peakles

00h30 DJ Pedro Pestana

CAIS DO FUNCHAL

23h40 Os últimos 20 minutos que antecedem as zero horas de 2025 serão animados por um espectáculo concentrado no Cais do Funchal, em forma de contagem decrescente. Este espectáculo de pirotecnia e audiovisuais, cuja projecção de peças a partir do solo será alternada com lasers e elementos luminosos, farão bailados de luz no céu, entre outros efeitos, que irão conduzindo os espectadores na sua jornada até à chegada do Ano Novo.

00h00 Espectáculo pirotécnico da Passagem de Ano. Oito minutos de fogo-de-artifício dão as boas-vindas ao ano de 2025. Esta passagem de ano conta com um total de 59 postos de queima de fogo localizados no anfiteatro do Funchal (27), entre o Cais 8 e a Praia Almirante Reis (25), no mar (5) e na ilha do Porto Santo (2)*.

PARQUE DE SANTA CATARINA

Uma vez mais, a Câmara Municipal do Funchal volta a promover uma festa de acesso gratuito de Passagem de Ano, no Parque de Santa Catarina, com um programa diversificado.

Pelas 20h30 a autarquia repete o 'Espetáculo de Fim do Ano', no Parque de Santa Catarina, aberto a toda a população, com os artistas Seca Pipas, 70s, 80s and 90s forever, Show Casino 'The World of Pandora' e, após as doze badaladas, a animação fica a cargo do Dj Sil.

Fim-do-ano com música, dança e pirotecnia A assegurar a segurança vão estar mais de 200 meios

MACHICO

A autarquia de Machico volta a apostar num espectáculo de fogo-de-artifício a 31 de Dezembro que promete tornar a iluminar a baía da cidade, afigurando-se como uma alternativa ao ‘réveillon’ na capital madeirense.

A animação arranca a partir das 22 horas, no Largo da Praça, com Roni de Melo e Banda, seguindo-se espectáculo fogo-de-artifício à meia-noite no Largo da Praça, seguindo-se o DJ Amériko Nunez.

PORTO MONIZ

Uma outra alternativa para quem não quer ou não pode viajar até ao Funchal é o festival pirotécnico, que será ‘disparado’ às 00 horas de 1 de Janeiro, a partir do Porto de Abrigo do Porto Moniz.

*PORTO SANTO

Além do habitual espectáculo pirotécnico de passagem de Ano, com dois postos de lançamento de fogo-de-artifício, na Praça do Município, a autarquia promove animação musical de final de ano.

Destaque para o concerto de Sónia Soares, pelas 23h15. A noite prossegue com a selecção musical do DJ Ruas.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

17h00 D. Nuno Brás preside à habitual Missa de Final do Ano e Te Deum, na Sé do Funchal.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 31 de Dezembro, último dia do ano:

1821 - É criado por carta de Lei o Banco de Lisboa, simultaneamente banco comercial e banco emissor, com capital, fixado em 5 000 contos de reis.

1869 - Nasce o francês Henri-Émile-Benoît Matisse, Henri Matisse, precursor do fauvismo, nome chave da arte no século XX.

1879 - O inventor norte-americano Thomas A.Edison, apresenta a lâmpada elétrica, no Parque Menlo, em Nova Jérsia, Estados Unidos.

1922 - O Sport Clube Beira-Mar é fundado no Réveillon de 1922 para 1923, numa sessão que começa na noite de 31 de dezembro e que culmina no dia 1 de janeiro de 1923.

1929 - É aprovada a pauta aduaneira de carácter protecionista do mercado português.

1943 - É criado o MUNAF, Movimento de Unidade Nacional Antifascista português.

1946 - A II Guerra Mundial é dada por terminada, oficialmente, pelo Presidente norte-americano, Harry S. Truman.

1948 - Cessa a circulação das moedas de meio tostão, cinco centavos, em Portugal.

1951 - Termina a vigência do Plano Marshall. Os projetos deverão concluir-se até 1961.

1953 - A Índia restringe a circulação de pessoas e bens entre Goa e o exterior.

1956 - O decreto-lei 40.900, de 12 de dezembro, que cria na Direção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes a Comissão Permanente das Obras Circum-Escolares e Sociais do Ensino Superior - Estabelece o regime a que ficam sujeitas as associações e organizações de alunos das escolas superiores dependentes do Ministério - Revoga os Decretos n.os 21551 e 21566.

1961 - Golpe de Beja contra a ditadura do Estado Novo. Humberto Delgado entra clandestinamente em Portugal para comandar a revolta.

- Expira o Plano Marshall, de apoio à reconstrução da Europa após a II Guerra Mundial, depois de investimentos no valor de 12 mil milhões de dólares.

1963 - A Federação da África Central da Rodésia e da Niassalândia são dissolvidas dando lugar à Rodésia do Sul, atual Zimbabué, Rodésia do Norte, atual Zâmbia, e Niassalândia, atual Malawi.

1964 - O Presidente da Indonésia, Sukarno, ameaça abandonar as Nações Unidas (ONU), caso se verifique a entrada da Malásia para o Conselho de Segurança.

1966 -- Os Estados Unidos admitem pôr termo aos bombardeamentos do Vietname do Norte, se Hanói garantir a discussão da paz.

1968 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) censura Israel pelo ataque aos aviões árabes, estacionados no aeroporto de Beirute.

1972 - O governador militar de Moçambique Kaúlza de Arriaga, manda arquivar o inquérito sobre o massacre de Wiriyamu, ocorrido no dia 16.

1974 - Por Portugal, Mário Soares, e pela Índia, J. B. Chavan, assinam, em Nova Deli, o Tratado relativo ao reconhecimento da Soberania da Índia sobre Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar Aveli e assuntos correlativos.

- A Venezuela nacionaliza a indústria do ferro, a segunda mais importante do país.

1975 - O Governo português aprova o aproveitamento para fins múltiplos do Alqueva e estabelece medidas respeitantes à poupança de energia.

1978 - Morre, aos 32 anos, em combate, Nicolau dos Santos Lobato, presidente da Frente de Libertação de Timor-Leste.

1983 - Dois mortos e 34 feridos na estação Saint-Charles de Marselha (sul), na explosão de uma bomba colocada perto dos cacifos automáticos. Alguns minutos antes, uma outra explosão causa três mortos e três feridos a bordo do TGV Marselha-Paris, na zona de Tain-l'Hermitage (sul). Estes dois atentados são reivindicados pela "Organização da luta armada árabe".

1985 - Portugal e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento acordam o financiamento dos projetos de desenvolvimento rural de Trás-os-Montes e de diversificação de fontes de energia.

1987 - Posse de Robert Mugabe, primeiro Presidente da República do Zimbabué.

1989 - A Junta de Salvação romena decreta a dissolução da Securitate, a polícia política de Nicolae Ceausescu.

- O Presidente do Panamá, Guillermo Endara, confisca os bens do seu antecessor Manuel Noriega, refugiado na Nunciatura do Vaticano na capital do país.

1999 - A Oliva Indústrias Metalúrgicas cessa atividade.

- Demite-se Boris Ieltsin, Presidente da Federação Russa. O chefe do governo, Vladimir Putin, assume as funções.

2000 - Fecho do estaleiro de reparação da Lisnave, na Margueira, em Almada.

2001 - Último dia de circulação das 12 moedas, que foram símbolos de nacionais de soberania e independência na União Europeia que dão lugar ao Euro.

2003 - Israel anuncia que vai aumentar em 50 por cento a população das explorações agrícolas no planalto de Golan, ocupado desde 1967.

- Ferreira Diniz, médico, fica em prisão domiciliária, com pulseira electrónica, no âmbito do processo Casa Pia.

- Morre, com 82 anos, o investigador Vítor de Sá, antigo deputado comunista, o primeiro eleito pelo círculo de Braga no pós-25 de Abril.

2004 - Incêndio numa discoteca de Buenos Aires, na Argentina, causa a morte a 185 pessoas, na sua maioria adolescentes, e 261 ficam feridas.

2005 - Arranca o Rali Lisboa-Dacar, 28.ª edição da prova de todo-o-terreno, com partida de Portugal, pela primeira vez.

2007 - Morre, com 90 anos, o arquiteto austríaco Ettore Sotasass, apelidado de "Papa do design italiano". Autor da máquina de escrever vermelha "Valentine", que desenhou para a empresa italiana Olivetti.

- Morre, aos 80 anos, o jornalista e escritor Homero Serpa, com mais de 50 anos ao serviço do jornal "A Bola".

2015 - Morre, aos 65 anos, Natalie Maria Cole, cantora 'soul' norte-americana, filha do músico de jazz Nat King Cole (1919-1965).

2019 - Covid-19: A Comissão Nacional de Saúde da China informa sobre mais de duas dezenas de casos de pneumonia de origem desconhecida detetados na cidade chinesa de Wuhan, na província de Hubei.

PENSAMENTO DO DIA

Não há certeza alguma neste mundo e tanto basta para dar alforria ao espírito do homem Ricardo Jorge (1858-1939), médico, cientista, historiador e investigador português

Este é o tricentésimo sexagésimo sexto e último dia do ano de 2024.