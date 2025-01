Os 'Bebés do Ano' na Madeira ao longo dos últimos 20 anos

É já uma tradição por todo o país e também em vários países do Mundo. O primeiro bebé a nascer no Ano Novo é sempre motivo de alegria e, ao longo dos anos, o DIÁRIO tem noticiado quem são esses recém-nascidos.

Fomos recuar até 2005, ano em que o bebé do ano foi Ana Sofia Santos, natural do Estreito. Nasceu pelas 6h35 do dia 1 de Janeiro.

Em 2006, Francisco foi o primeiro bebé do ano. Natural do Caniço, nasceu já pelas 5h15, sendo o primeiro filho de Maria da Graça Andrade.

Já no ano de 2007, a primeira bebé a nascer na Madeira foi Matilde. O nascimento aconteceu pela 1h15, sendo a primeira filha de Maria.

Tomé foi o bebé do ano 2008. Natural do Caniço, nasceu por volta das 5 horas, sendo o segundo filho de Carla Fernandes.

No ano de 2009, o bebé do ano voltou a ser uma menina, desta feita de nome Inês. Élio e Ângela Aveiro só esperavam o parto para depois dos Reis, mas a menina nasceu às 14h30

Lara foi o nome escolhido por Gustavo, o irmão, para a primeira bebé do ano 2010. Nasceu às 1h35, filha de Carla Silva.

Pouco antes da 1 hora de 1 de Janeiro de 2011 nasceu João, filho de Mónica Robert e Luís Silva. Nasceu com cerca de quatro quilos.

Foi pouco depois das 5 horas de 1 de Janeiro de 2012 que nasceu Tiago, o terceiro filho de Patrícia e Carlos, um casal de Santo António.

Januária Pereira foi mãe de Carolina, a primeira bebé a nascer em 2013, quando eram 6h15. O casal de professores era natural do Porto, mas encontrava-se a residir na Região.

Viviane, natural do Caniço, ‘sagrou-se’ a primeira bebé de 2014 ao nascer 7h25, mas ainda deixou a mãe Rosa assistir ao fogo-de-artifício na zona das Neves.

Mónica Faria e Fábio Sá, residentes em Santo António, foram pais do pequeno Gustavo no dia 1 de Janeiro de 2015, pelas 10h21, tornando-se assim o bebé do ano.

A bebé do ano 2016 foi Yasmeen. Débora Gonçalves vestiu-a com roupa que já tinha sido sua, isto depois da bebé nascer pelas 2h35. A família é natural da Ponta do Sol.

O primeiro bebé do ano, na Madeira, em 2017, nasceu pelas 3h08 no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Foi um menino.

Vicente foi o primeiro bebé do ano em 2018. Nasceu às 7h46 nasceu com 3.495 quilos.

Pelas 5h15 nasceu a bebé do ano 2019. O nome não foi revelado pela família, natural de Gaula, em Santa Cruz.

Salvador foi o bebé do ano 2020. Nasceu cerca das 5h40, residente no Caniço. Nesse ano, a 1 de Janeiro, nasceram na Madeira, até às 20 horas, seis bebés.

No ano 2021, o bebé do ano foi Maria Leonor, que recebeu um cheque-prenda por parte do DIÁRIO e do Continente. O nascimento aconteceu pelas 12h35.

No ano de 2022, o bebé do ano foi uma menina, que nasceu pelas 9h13. A família não quis revelar o nome da recém-nascida.

Já em 2023, o bebé do ano foi um menino, que nasceu pelas 2h05 do dia 1 de Janeiro. A família também não quis revelar o nome.

Por fim, no ano passado, o bebé do ano só nasceu no dia 2 de Janeiro. Bryan é o terceiro filho de Sara Fernandes.