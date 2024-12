A presidente do conselho de administração da APRAM -Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço, destaca os resultados de 2024, afirmando que se trata de "mais um ano de afirmação da Madeira no mercado global do turismo de cruzeiros"

“2024 foi um ano excepcional para os Portos da Madeira, a vários níveis", sublinha a representante dos Portos da Madeira, em declarações ao DIÁRIO, apontando para o recorde do número de passageiros de cruzeiro "muito acima dos 624 mil passageiros registados em 2023, que já tinha sido um ano recorde".

2024 foi o ano dos recordes para o Porto do Funchal? O DIÁRIO noticiou esta segunda-feira, 30 de Dezembro, que o Porto do Funchal registou um novo recorde em 2024 com 700 mil passageiros de cruzeiros desembarcados. O artigo gerou discussão entre os leitores, sendo que um deles afirmou, num comentário na rede social Facebook, que 2024 foi "o ano dos recordes". Será que foi mesmo?

Foi também o ano em que duplicamos em Novembro e Dezembro o número de escalas com pernoita, atingindo um total de 73 pernoitas ao longo do ano, com um impacto extremamente positivo para a economia da cidade. Com mais tempo em Porto, os passageiros têm mais disponibilidade e oportunidade para aproveitar o melhor que a cidade tem para oferecer, e todos ficam a ganhar. Foi também mais um ano de afirmação da Madeira no mercado global do turismo de cruzeiros. Dois exemplos: dos sete navios lançados este ano pelas maiores companhias, seis fizeram escala no Funchal. Segundo exemplo, o sucesso da Cruise Atlantic Islands (CAI) Conference, que reuniu em setembro, na Madeira, alguns dos principais agentes da indústria mundial de cruzeiros. Paula Cabaço

Ainda sobre as conquistas alcançadas em 2024, a presidente da APRAM destaca a fundação, em Agosto, da Associação Internacional dos Portos das Ilhas da Macaronésia, que representa a Madeira, as Canárias, Cabo Verde e os Açores, as CAI.

"Com esta associação, sempre com a marca Cruise Atlantic Islands, vamos reforçar o nosso posicionamento para a alcançar novos mercados e promover ainda mais as Ilhas Atlânticas e a região da Macaronésia como destino de cruzeiros, único e autêntico", garante.

Paula Cabaço sublinha "o forte compromisso na sustentabilidade ambiental", dando como exemplos a formalizamos de um protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal e a CAI para a realização de actividades ambientais no Parque Ecológico e a acção de reflorestação no Funchal com uma companhia de cruzeiros.

“Estamos também a desenvolver um conjunto de estudos como objetivo de melhorar a eficiência energética da Gare Marítima, e que nos permita dar passos concretos rumo à descarbonização e transição energética", reforça.

"Este compromisso com o ambiente e com a sustentabilidade, foi reconhecido internacionalmente com o Porto do Funchal a receber o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade, atribuído pelos World Cruise Awards", afirma.