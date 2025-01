Mudança no nome reforça ecletismo do Carvalheiro

O Clube Futebol Carvalheiro passa a ser denominado Clube Desportivo Carvalheiro. Tal mudança prende-se com a vontade de reforçar o ecletismo da colectividade, que conta actualmente com 13 modalidades.

Com esta alteração a direcção presidida por André Correia pretende, sobretudo, destacar o Carvalheiro como um dos clubes mais ecléticos da cidade do Funchal.

De resto, a própria história do Carvalheiro está recheada de recordações do hóquei em patins, atletismo e ciclismo. O futebol vai continuar, assim como outras modalidades que, entretanto, também fazem a história do clube.

Com esta mudança, o clube passa a apresentar, igualmente, um novo emblema, que destaca precisamente o ecletismo que faz a história do Carvalheiro.