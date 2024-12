Saneamento só chega a 14% dos edifícios na Pta. do Sol

Orografia do concelho, dispersão dos imóveis e custos associados são os entraves apontados pela câmara à expansão da rede. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 21 de Dezembro.

Já o maior destaque gráfico da primeira vai para "27 mil a bordo para ver o fogo". Funchal conta com 11 navios para a passagem do ano. Porto bate recorde de mais 700 mil passageiros. Entre as 20h de hoje e as 2h de amanhã há estradas cortadas.

Igualmente em destaque na última edição de 2024:

"DIÁRIO e Polígrafo estabelecem parceria". Fortalecer a literacia mediática e robustecer o ‘fact checking’ é o grande objectivo da iniciativa. Partilhamos, no dia em que o ano fecha, os 12 momentos da nossa missão colectiva.

"Marcelo chama partidos a Lisboa". Presidente ouve líderes políticos a 7 de Janeiro para decidir, depois, futuro da Madeira.

"Orientação em crescimento". Modalidade desportiva vocacionada para a família regista subida significativa no número de praticantes.

