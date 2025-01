Idoso morre após incêndio em casa no Funchal

Um incêndio, ocorrido esta madrugada numa casa no Caminho dos Saltos, no Funchal, matou um idoso.

O alerta foi lançado pouco depois das 6h00, para a a zona perto do poço da Câmara, tendo-se propagado num andar de uma habitação. Foram mobilizadas as duas corporações do Funchal, além das autoridades.

No interior, um homem de cerca de 80 anos, que vivia sozinho, foi encontrado já cadáver. Suspeita-se que tenha falecido por inalação de fumos, uma vez que a vítima não estava carbonizada.

Dos Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados 12 elementos e 4 viaturas.