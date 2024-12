Sócios do Marítimo com direito a um bilhete extra para o jogo com a UD Oliveirense

Marítimo já colocou à venda os bilhetes para o jogo com a UD Oliveirense, para o qual todos os sócios podem levantar, gratuitamente, um bilhete extra, cujo levantamento, contudo, só pode ser feito nas duas lojas físicas do clube.

Os sócios vão pagar 3 euros para os bilhetes destinados às duas bancadas Topo, 6 euros para a bancada Lateral e 9 euros para a Central. Já para o público em geral os ingressos vão dos 5 euros para as bancadas Topo, 10 euros para a Lateral e 15 euros para a Central.

Refira-se ainda que os sócios criança pagam 2 euros para todas as bancadas e os sócios jovem 3 euros, igualmente para todos os sectores do estádio, enquanto os sócios detentores de lugares anuais têm ingresso gratuito no estádio.

O Marítimo recebe no próximo domingo, pelas 15h30, a UD Oliveirense, 'lanterna vermelha' da II Liga, no último jogo do ano civil em casa onde, na presente edição da II Liga, apenas venceu por uma vez.