O Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira lamentou, esta tarde, a morte de Zita Cardoso e de Jorge Domingos de Jesus, duas figuras bastante conhecidas da socieadade madeirense que faleceram neste início de ano.

Sobre o empresário fundador da ECAM, que os sociais-democratas consideram um "grande homem", destacam o legado deixado, evidenciado os "projectos significativos que visam equilibrar o desenvolvimento económico com a preservação ambiental", bem como "promovendo soluções inovadoras e sustentáveis".

Já sobre Zita Cardoso, o Grupo Parlamentar do PSD fala numa "figura incontornável da cultura e da vida comunitária do concelho de Machico e da Região Autónoma da Madeira", notando-a como "uma escritora de excelência, professora dedicada e líder comunitária, cujas acções deixaram um impacto duradouro no património cultural e educacional da Madeira".

Além disso, referem alguns dos cargos ocupados pela falecida, ao longo do seu percurso, sobretudo no âmbito político, cultural ou desportivo.

De ambos, os sociais-democratas lamentam a morte e enderaçam as mais sentidas condolências à família e amigos.