Concerto especial de piano no Resort Vila Porto Mare

O pianista Rafael Kyrychenko apresenta-se amanhã, 28 de Dezembro, pelas 17 horas, no resort Vila Porto Mare, na zona do Lido, para um concerto exclusivo de piano.

O concerto, inserido no projecto cultural do Porto Bay, dá continuidade à actuação realizada hoje pelo músico no hotel The Cliff Bay,"reafirmando o compromisso do grupo em oferecer experiências culturais aos seus hóspedes e à comunidade madeirense", refere um comunicado de imprensa.

A entrada é gratuita, contudo existem lugares limitados, sendo, por isso, necessário realizar uma reserva antecipada. Os interessados podem reservar na recepção do hotel ou contactar o 291 703 700.