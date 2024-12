Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe Novo Ano com música

O Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, voltou a servir de palco, neste serão de 30 de Dezembro, para o tradicional concerto "Com Música para o Ano Novo!" da Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira.

Este ano, o espectáculo foi inteiramente dedicado ao compositor americano George Gershwin (1898-1937) e abrilhantado pela combinação das vozes únicas de Micaela Abreu (soprano) e Alberto Sousa (tenor).

Ao quarteto de cordas, composto por Andrei Ladeischikov, Olga Samara, László Szepesi e Ricardo Dias, a clarinetista convidada, Susana Maria Henriques e Robert Andres ao piano, coube criar uma atmosfera a vibrar com entusiasmo e alegria, mesmo a tempo para uma entrada animada e optimista para o Ano Novo.

Este concerto está integrado no programa das Festas de Natal e de Fim de Ano, contando com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.