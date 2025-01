Brasileira Fernanda Torres faz história ao ganhar Globo de Ouro de Melhor Actriz

Fernanda Torres fez história esta noite ao ser a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz na categoria mais cobiçada, a de filme dramático, ultrapassando veteranas como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet.

"Não preparei nada", confessou a atriz brasileira, mostrando-se muito surpreendida pela distinção entregue na 82ª cerimónia dos Globos de Ouro, que decorreu esta madrugada em Los Angeles.

"Este foi um ano tão incrível em desempenhos femininos", continuou. A atriz dedicou a vitória à mãe, Fernanda Montenegro, que foi a primeira brasileira nomeada, por "Central do Brasil", em 1999, mas não ganhou.

"Isto é a prova de que a arte pode perdurar pela vida, mesmo em momentos difíceis como este da incrível Eunice Paiva que eu interpreto", afirmou a atriz.

"A mesma coisa está a acontecer agora no mundo, com tanto medo, e este é um filme que nos ajuda a pensar como sobreviver em tempos difíceis como este", acrescentou.

Pouco depois do anúncio, o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva deu os parabéns a Fernanda Torres, que descreveu na rede social X como o "orgulho do Brasil".

"Emocionante. (...) Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta", escreveu o chefe de Estado.

As outras nomeadas eram Angelina Jolie em "Maria", Kate Winslet em "Lee", Pamela Anderson em "The Last Showgirl", Tilda Swinton em "The Room Next Door" e Nicole Kidman em "Babygirl".

"Ainda Estou Aqui", filme realizado por Walter Salles, baseia-se na história verídica de Eunice Paiva, que durante 40 anos lutou para descobrir o que aconteceu ao seu marido Rubens Paiva, um ex-deputado que foi levado pela polícia durante a ditadura militar no Brasil.

O relato foi contado pelo filho Marcelo Rubens Paiva, num livro com título homónimo publicado em 2015 e que Walter Salles adaptou ao cinema.

O filme também estava nomeado para o Globo de Ouro de Melhor Filme de língua não inglesa, mas essa estatueta foi entregue a "Emilia Pérez", da França.

O Brasil tem elevadas expectativas de que "Ainda Estou Aqui" também chegue aos Óscares, depois de chegar à 'shortlist' e receber nomeações noutras cerimónias de prémios. Na próxima semana, competirá nos prémios da Associação de Críticos, a Critics Choice Association, que decorre em Los Angeles.

Já as nomeações para os Óscares serão anunciadas a 10 de fevereiro, com a cerimónia marcada para 02 de março.