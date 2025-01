Sérgio Conceição está no AC Milan para ganhar e 'zangou-se' ao intervalo

Sérgio Conceição está no AC Milan para vencer e não para fazer amigos, declarou hoje o treinador português, reconhecendo ter detetado "muitas dúvidas" nos seus futebolistas na primeira parte do jogo frente à Juventus das 'meias' da Supertaça italiana.

"Na vida, quer-se paixão. O futebol é paixão e emoções. Pelo que fizemos no segundo tempo, merecemos a final. Pela primeira parte, não: [fomos] muito lentos na circulação da bola, [houve] muitas dúvidas nos jogadores. No intervalo, falámos e olhámo-nos olhos nos olhos e eles fizeram o que eu pedi", descreveu o treinador português no final da vitória por 2-1 frente à Juventus.

Exatamente sete meses depois de sair do FC Porto, o técnico de 50 anos festejou a vitória no seu primeiro encontro no comando dos 'rossoneri', que se qualificaram para a final da Supertaça italiana, competição que venceram por sete vezes, a última das quais em 2016/17, depois de terem acabado a primeira parte a perder por 1-0.

"Eles precisavam de perceber o que era preciso fazer para ganhar, tinham de fazer o que preparámos. Foram corajosos, a segunda parte foi diferente. Estou contente, apesar de ainda não termos vencido nada", completou, confessando ter-se 'zangado' no balneário ao intervalo.

Em Riade, o 'terreno neutro' onde se disputam os encontros decisivos da Supertaça italiana, Sérgio Conceição estreou-se como treinador dos milaneses, no qual substituiu o compatriota Paulo Fonseca, 'despedido' no domingo.

"Este é um bom grupo, com qualidade, com rapazes humildes que aceitaram a mensagem e a presença de um treinador que sorri pouco. [...] Não estou aqui para fazer amigos, estou aqui para vencer", afirmou.

Recordista de troféus na competição, com nove, a 'Juve' adiantou-se aos 21 minutos, com um grande golo do jovem turco Kenan Yildiz, de 19 anos, o 'substituto' de última hora no 'onze' de Francisco Conceição, que se lesionou no aquecimento.

Christian Pulisic, aos 71 minutos, de grande penalidade, empatou, com Gatti a fazer o autogolo que deu a vitória aos milaneses quatro minutos depois.

O técnico português foi elogiado também pelo internacional espanhol Morata, que defendeu que Conceição trouxe "energia, vontade e mecanismos" à equipa.

Na segunda-feira, o AC Milan vai encontrar na final o Inter Milão, que na quinta-feira derrotou a Atalanta, por 2-0, na primeira meia-final, com um 'bis' de Denzel Dumfries.

Para esse encontro, Rafael Leão ainda está em dúvida, com Conceição a admitir não saber se o português recupera a tempo.